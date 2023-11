Regione, Palazzo: “Lavoriamo per rilanciare turismo sportivo e destagionalizzare i flussi”

«I due giorni del Forum Internazionale del Turismo a Baveno, sul Lago Maggiore, sono stati un importante momento di riflessione e sintesi sul futuro del turismo italiano e ci hanno consentito di mostrare quale potrà essere il ruolo del Lazio per il rilancio di questo cruciale settore dell’economia nazionale», Lo ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, alla Transizione Energetica e allo Sport, Elena Palazzo, reduce dal viaggio in Piemonte dove ha rappresentato la Regione su delega del presidente Francesco Rocca.

«Un incontro costruttivo, che ha visto la partecipazione di ministri, assessori di diverse regioni, professionisti, esperti del settore che si sono confrontati su proposte e soluzioni – ha spiegato l’assessore Palazzo – Ho avuto l’onore di rappresentare la Regione Lazio, su delega del presidente Francesco Rocca, e ho espresso la nostra disponibilità a lavorare in particolare su alcuni punti che riteniamo strategici, come la sostenibilità, lo sviluppo del turismo sportivo ma anche l’accessibilità e la destagionalizzazione, per una migliore gestione dei flussi».

«Ci attendono grandi sfide e anni di proficuo lavoro di squadra insieme alle altre regioni e con Ministero per costruire – ha concluso l’assessore – un’offerta che sia in grado di presentare il Lazio e l’Italia come destinazioni di successo per operatori e cittadini».

COMUNICATO STAMPA