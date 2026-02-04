REGIONE, OLTRE 300 ALUNNI PER L’EVENTO “FORMIAMO I GIOVANI” OBIETTIVO DIFFONDERE LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

Nella sala Tirreno della Regione Lazio si è tenuto, alla presenza del presidente Francesco Rocca e dell’assessore con delega alla Protezione Civile Pasquale Ciacciarelli, l’evento “FormiAmo i giovani”.Dopo le tragiche vicende del “Le Constellation” che hanno visto coinvolti numerosi giovani, la Regione Lazio ha inteso avviare una campagna di sensibilizzazione nei confronti degli alunni degli istituti superiori del Lazio sui temi della prevenzione e della sicurezza.L’evento, infatti, attraverso la partecipazione di professionalità del corpo dei Vigili del Fuoco e dell’Associazione Nazionale Ingegneri Volontari per l’Emergenza, ha consentito di far apprendere ai più giovani, accanto ad una panoramica della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi pubblici e divieti di assembramento, quali siano i principali comportamenti da adottare davanti al proliferarsi di situazioni di pericolo legate a situazioni di assembramento.«L’organizzazione di questa importante giornata formativa sui temi della sicurezza e della prevenzione, con particolare riguardo ai rischi legati alle situazioni di assembramento nei locali o spazi pubblici, mira a promuovere nei più giovani una nuova consapevolezza su come affrontare le diverse situazioni di pericolo che potenzialmente si possono manifestare anche in contesti o situazioni che si presumono ‘sicure – dichiara l’assessore alla Protezione civile, Pasquale Ciacciarelli. «Grazie alla diretta partecipazione del Vice Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma Capitale, Dott.ssa Cristini, e dell’esponente dell’Associazione Nazionale Ingegneri Volontari per l’Emergenza, Ing. Cicini, si è sviluppato un ricco e proficuo momento di dialogo e di confronto con i giovani alunni dei nostri istituti scolastici sulle principali tecniche di comportamento da tenere in situazioni di pericolo – prosegue Ciacciarelli – Già con la Proposta di Legge del Capogruppo Lega, On. Cartaginese, “Serate Sicure”, abbiamo inteso rafforzare l’intervento della Regione Lazio sul tema della sicurezza per i più giovani, ora attraverso l’organizzazione di tali eventi consentiamo l’emergere di una nuova cultura della prevenzione, elemento indispensabile per evitare il degenerarsi del rischio in tragedia. Ringrazio il Presidente Rocca, il Vice Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma Capitale, Dott.ssa Cristini, l’esponente dell’Associazione Nazionale Ingegneri Volontari per l’Emergenza, Ing. Cicini, tutti gli istituti scolastici che hanno aderito a questa importante iniziativa ed il professor Violo e la Dottoressa Pappagallo per il grande contributo dato nell’organizzazione».

