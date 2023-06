Regione, Maura: “Primo atto per la cancellazione Egato”

Sono stato tra i primi a denunciare lo scandalo degli Egato, l’ennesimo scempio compiuto dal centro sinistra ai danni dei cittadini. Come promesso in campagna elettorale questa mattina in giunta è stato approvato il primo atto che cancella l’egato, i comuni e quindi i cittadini non dovranno pagare più pagare i costi sulla tassa dei rifiuti!

Daniele Maura Vicecapogruppo FdI regione Lazio

COMUNICATO STAMPA

Correlati