Regione, Maura: “Finanziate 1045 imprese in Ciociaria aderenti alle reti d’imprese”

Grazie al bando per le Reti d’imprese che ha visto ieri la pubblicazione delle graduatorie, sono state finanziate in provincia di Frosinone ben 1045 attività economiche (aderenti alle reti ammesse al finanziamento); 2.498.800 euro di risorse destinate attività economiche Ciociare, microimprese, attività economiche su strada, soprattutto artigianali, turistiche, dell’intrattenimento, culturali e dei servizi. Quello delle reti d’impresa è un progetto in cui crediamo, un progetto di finanziamento che crea un rapporto sinergica tra comuni e commercianti, che aiuta concretamente l’economia locale ma allo stesso modo favorisce la rigenerazione urbana dei territori interessati. L’obiettivo è quello di aiutare anche le piccole e microimprese dei nostri paesi, coscienti che far sopravvivere una piccola realtà economica significa tutelare i reddito di migliaia di famiglie e ad evitare lo spopolamento dei nostri paesi, ha dichiarato Daniele Maura, vicepresidente della commissione Industria, Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, innovazione e startup.

Daniele Maura Vicecapogruppo regione Lazio FdI

COMUNICATO STAMPA