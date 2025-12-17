REGIONE, MASELLI: «NELLA LEGGE DI STABILITA 2026 UNA CIFRA RECORD PER LE POLITICHE SOCIALI»

admin
assessore ai Servizi sociali, alla Disabilità, al Terzo Settore, ai Servizi alla Persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli
La Regione Lazio, in vista della Legge di Stabilità 2026, ha raggiunto traguardi molto importanti per il comparto sociale, superando i 200 milioni di euro: l’innalzamento dell’esenzione totale dell’ISEE da 5.000 a 20.000 euro per la compartecipazione degli utenti alla spesa sociale delle RSA e delle attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale e semi-residenziale, la riduzione del 10% della compartecipazione per tutti i Comuni al di sopra dei 5.000 abitanti sempre per la spesa sociale delle stesse strutture (dal 50% al 40%).  Inoltre, dopo i 23.6 milioni di euro previsti nell’esercizio finanziario 2025 per ridurre le liste di attesa per il dopo di noi e le case-famiglia che assistono persone con disabilità, anche nell’esercizio 2026 vengono confermati 23 milioni di euro. Si riduce, inoltre, l’addizionale IRAP dallo 0,92% allo 0,46% per le cooperative sociali.

«Si tratta di novità molto importanti per il mondo del sociale. Grazie alla costante sensibilità del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e dell’Assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, siamo riusciti ad aumentare le risorse anche nella Legge di Stabilità 2026, arrivando a superare i 200 milioni di euro per le politiche sociali. Una cifra record mai registrata in precedenza» dichiara Massimiliano Maselli, assessore all’Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio.

