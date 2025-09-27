REGIONE, LUNEDÌ LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO “LA CRIMINALITÀ NEL LAZIO”

Lunedì 29 settembre, alle ore 16, nella sala Tevere della sede della Giunta regionale del Lazio – via Cristoforo Colombo 212 – il presidente dell’Osservatorio tecnico-scientifico per la Sicurezza, la Legalità e alla Lotta alla corruzione, Serafino Liberati, presenterà il primo rapporto “La criminalità del Lazio”.
Interverranno:
- Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio;
- Edoardo Levantini, redattore del capitolo “Mafie nel Lazio”
- Vincenzo Rosario Spagnolo, giornalista e redattore del capitolo “Roma bifronte”;
- Domenico Picciano, SVP, Head of public Sector & Healt NTTDATA Italia.
Intervento conclusivo:
- Chiara Colosimo, presidente della commissione parlamentare Antimafia.