REGIONE, LUNEDÌ LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO "LA CRIMINALITÀ NEL LAZIO"

regione lazio
Lunedì 29 settembre, alle ore 16, nella sala Tevere della sede della Giunta regionale del Lazio – via Cristoforo Colombo 212 – il presidente dell’Osservatorio tecnico-scientifico per la Sicurezza, la Legalità e alla Lotta alla corruzione, Serafino Liberati, presenterà il primo rapporto “La criminalità del Lazio”.

Interverranno:

  • Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio;
  • Edoardo Levantini, redattore del capitolo “Mafie nel Lazio”
  • Vincenzo Rosario Spagnolo, giornalista e redattore del capitolo “Roma bifronte”;
  • Domenico Picciano, SVP, Head of public Sector & Healt NTTDATA Italia.

Intervento conclusivo:

  • Chiara Colosimo, presidente della commissione parlamentare Antimafia.

 

