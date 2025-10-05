REGIONE LAZIO, VOUCHER PER LO SPORT: AL VIA L’EROGAZIONE PER IL SECONDO BLOCCO DEGLI AVENTI DIRITTO

E’ possibile attivare gli oltre 27mila voucher sport da 500 euro l’uno rivolti ad altrettante famiglie risultate idonee fin dal primo momento, ma per i quali inizialmente non era stato possibile concedere il beneficio per esaurimento delle risorse disponibili.

L’ulteriore finanziamento di 14 milioni di euro, voluto dalla Regione Lazio, ha consentito di far scorrere la graduatoria permettendo a tutti gli idonei di ritirare il voucher.

Sono quindi ora oltre 47.000 in tutto le famiglie che beneficiano del buono da 500 euro, grazie a uno stanziamento complessivo di 24 milioni di euro, reso possibile con i Fondi FSE+, che si aggiunge ai 10 milioni già previsti inizialmente.

L’iniziativa è rivolta ai ragazzi tra i 6 e i 18 anni che possono scegliere una o più discipline sportive presso una delle 1.749 associazioni, società sportive ed enti del terzo settore che hanno aderito al progetto in tutto il Lazio.

Tutte le famiglie interessate, già da ieri, stanno ricevendo da Sport e Salute la comunicazione per procedere con l’attivazione del proprio voucher.

Inoltre, è iniziata anche la fase di pagamento dei contributi previsti dal progetto “Voucher per lo Sport – Regione Lazio” in favore delle ASD, SSD ed ETS per le attività svolte entro il 30 agosto 2025 e correttamente rendicontate.

«Si tratta di una delle più importanti operazioni a favore della promozione sportiva per i ragazzi. Ci rivolgiamo a un grandissimo numero di famiglie che potranno far praticare gratuitamente sport ai loro ragazzi. È certamente anche un’operazione complessa per questo, come Assessorato, siamo impegnati a verificare che tutto proceda come si deve e che modalità e tempi indicati dal bando vengano rispettati. Sport e Salute ci sta fornendo per questo la massima assistenza tecnica»,

Lo dichiara l’assessore al Turismo, all’Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e alla Sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo.

Il progetto, promosso dalla Regione Lazio, realizzato da Sport e Salute e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus 2021–2027, punta a incentivare l’attività fisica e l’accesso allo sport per bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni, con particolare attenzione alle famiglie in difficoltà economica. Per aggiornamenti e informazioni sulle prossime fasi del progetto, è possibile visitare la sezione dedicata sul sito di Sport e Salute.