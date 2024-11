Regione Lazio, via libera al finanziamento per la realizzazione di playground all’interno dei Parchi Naturali del Lazio

Grazie allo stanziamento di 850mila euro messo a disposizione dalla Regione Lazio, gli Enti gestori dei Parchi Naturali potranno realizzare nuove aree attrezzate dedicate allo sport e al tempo libero.

È quanto stabilisce la delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sport, all’Ambiente e al Turismo, Elena Palazzo, di concerto con l’assessore all’Agricoltura, ai Parchi e al Bilancio, Giancarlo Righini.

«Il nostro obiettivo è quello di valorizzare sempre di più lo sport quale strumento capace di favorire il benessere e l’integrazione sociale. Per questo siamo orgogliosi di investire nella realizzazione di aree dedicate alla pratica all’aperto e di farlo, in particolare, in luoghi che, fino ad oggi, ne sono stati completamente privi, tagliando così fuori ampie fasce della popolazione cui è stato impedito di fatto l’accesso all’attività fisica. I playground costituiranno un valore aggiunto per i nostri parchi e per le zone che li ospitano» ha dichiarato l’assessore Elena Palazzo.

Le proposte progettuali potranno essere presentate dai diversi Enti gestori delle aree naturali protette del Lazio ad eccezione di quelle del territorio di Roma Capitale.

«Nella nostra visione, i parchi sono il luogo ideale dove trovare il perfetto equilibrio tra uomo e natura – ha spiegato l’assessore Righini – Per questo, nell’ambito di una rinnovata strategia che li vede come vettori di sviluppo, economico e culturale, offrire la possibilità di praticare sport al loro interno, rappresenta un ulteriore segno, in questa direzione, dall’importante valore educativo verso il benessere psicofisico della persona, nel rispetto dell’ambiente e delle biodiversità».

COMUNICATO STAMPA