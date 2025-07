Regione Lazio, tensioni in Forza Italia: si discute il possibile rimpasto in giunta

Si è diffusa nel pomeriggio di ieri la notizia di una lettera firmata dai consiglieri regionali di Forza Italia e indirizzata al senatore Claudio Fazzone, coordinatore regionale del partito. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Nova, il gruppo consiliare azzurro avrebbe richiesto un rinnovamento all’interno della giunta regionale del Lazio, avanzando l’ipotesi di sostituire entrambi gli attuali assessori di Pino Schiboni e Luisa Regimenti.

Interpellato sulla questione, il senatore Fazzone ha tuttavia ridimensionato le indiscrezioni, precisando: «Al momento non mi è pervenuta alcuna lettera con la richiesta di sostituzione degli assessori. Stiamo ragionando su come migliorare la sintonia tra gruppo consiliare e rappresentanti in giunta. La richiesta, quando emerge, non sarebbe legata a una sfiducia personale, ma a un’esigenza di ricambio, di passo nell’azione politica».

Una posizione, quella del coordinatore regionale, che pur smorzando i toni non esclude la possibilità di un futuro rinnovamento. Come riferito da un consigliere azzurro, la riflessione interna al gruppo consiliare si inserisce in un contesto più ampio: quello della crescente centralità di Forza Italia nella coalizione di centrodestra alla guida della Regione Lazio. Un ruolo rafforzato dal trasferimento della delega all’urbanistica dalla Lega a Forza Italia, avvenuto lo scorso dicembre.

Tra le richieste circolate, vi sarebbe anche quella di garantire una maggiore rappresentatività del gruppo consiliare in giunta, attraverso la nomina di assessori scelti tra gli eletti in Consiglio regionale. Una mossa che mira a rinsaldare il legame tra l’aula e l’esecutivo regionale.

Per il momento, però, il dossier resta aperto e in fase di valutazione. Le parole di Fazzone indicano la volontà di procedere con cautela, alla ricerca di un equilibrio che non generi fratture interne, ma che possa rispondere alle esigenze di rinnovamento e coesione politica.