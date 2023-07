Regione Lazio – Sisma, nuovo protocollo per una ricostruzione semplice delle opere pubbliche

L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, su delega del presidente Francesco Rocca, ha partecipato alla conferenza di presentazione dell’accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia, della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma nell’Italia Centrale.Il protocollo, in accordo con il Commissario alla ricostruzione Guido Castelli, il presidente Anac Giuseppe Busia, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e la Regione Lazio, è stato stipulato con principi di legalità e semplificazione ed efficacia per le opere pubbliche del cratere. Prevede novità introdotte in vista dell’avvio delle procedure del piano di opere pubbliche sisma 2016, con interventi superiori a un miliardo di euro.«Ringrazio il Commissario Guido Castelli e il presidente dell’ANAC Giuseppe Busia per l’attenzione che hanno attuato sulla semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche del cratere. Efficacia e legalità devono essere i punti di riferimento per una ricostruzione consapevole, rapida e con l’utilizzo dei migliori operatori, per garantire il miglior risultato», dichiara l’assessore alle Politiche di ricostruzione, Manuela Rinaldi.

comunicato stampa – foto archivio