REGIONE LAZIO, SIGLATA INTESA CON SINDACATI SU SALARIO ACCESSORIO: PER I DIPENDENTI MILLE EURO CONTRO CARO BOLLETTE

È stata siglata questa mattina in Regione Lazio la preintesa con i sindacati relativa al fondo del salario accessorio del comparto. Nell’accordo sono previste misure di sostegno per i dipendenti regionali che, oltre ai consueti istituti contrattuali, beneficeranno di una nuova progressione economica orizzontale destinata a 1.033 unità di personale, nonché di 1.000,00 euro pro capite destinati a tutti i 3400 dipendenti regionali come contributo di welfare aziendale per il pagamento delle utenze domestiche e dei mutui/affitti al fine di fronteggiare, in particolare, i rincari dovuti all’aumento dei costi di luce e gas.

«Con questa intesa diamo un segnale concreto di attenzione e vicinanza ai dipendenti della Regione Lazio, che ogni giorno svolgono con impegno e professionalità il proprio lavoro al servizio dei cittadini. In una fase segnata dall’aumento del costo della vita, abbiamo voluto introdurre una misura capace di offrire un sostegno reale alle famiglie, aiutandole ad affrontare le spese per utenze, affitti e mutui. Questo accordo conferma la volontà della Regione di investire sul proprio personale, valorizzandone il ruolo e riconoscendone il contributo fondamentale per il buon funzionamento dell’amministrazione. Ringrazio l’assessore Regimenti e le organizzazioni sindacali per il lavoro svolto e per il risultato raggiunto insieme», ha dichiarato il presidente Francesco Rocca.

«Con queste misure vogliamo dare un sostegno concreto ai dipendenti della Regione Lazio in una fase economica particolarmente complessa. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al direttore Luigi Ferdinando Nazzaro e ai rappresentati delle organizzazioni sindacali per la costante e fattiva collaborazione che ha permesso di raggiungere questo risultato. In particolare, l’erogazione di un bonus straordinario di mille euro destinato al pagamento dell’affitto, dei mutui e delle utenze domestiche costituisce una importante novità nell’ambito della gestione del personale della Giunta regionale e rappresenta una risposta immediata alle difficoltà che molte famiglie stanno affrontando a causa dell’aumento del costo della vita. Questa iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del personale, nella convinzione che il benessere dei dipendenti sia un elemento fondamentale per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. La Regione Lazio vuole essere un datore di lavoro attento, capace di accompagnare i propri lavoratori nei momenti di maggiore difficoltà e di mettere in campo strumenti innovativi di welfare che rispondano ai bisogni reali delle persone. La Giunta Rocca continuerà a lavorare affinché le politiche del personale siano sempre più orientate alla tutela del reddito, alla conciliazione tra vita e lavoro e alla valorizzazione del capitale umano della nostra amministrazione». Così Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio.