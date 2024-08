Regione Lazio – Semplificazione urbanistica, Rocca:” atto concreto per cittadini e imprese”

«Un efficace governo del territorio è condizione essenziale per il rilancio economico, produttivo, occupazionale, ma anche culturale del Lazio. Ben venga, in questo senso, la semplificazione urbanistica approvata in Giunta grazie al lavoro dell’Assessore Pasquale Ciacciarelli. L’urbanistica e la rigenerazione urbana avevano bisogno, dopo anni di totale assenza di programmazione, di una riforma organica. Questa iniziativa consente una sburocratizzazione e uno snellimento delle procedure, tanto attese da cittadini e imprese. Continueremo a recepire le esigenze dei territori per colmare vuoti normativi. Il metodo di lavoro è quello che ha contraddistinto questo primo anno di Governo: ascolto, dialogo e ricerca di soluzioni condivise con le categorie professionali».

Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca