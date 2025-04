Regione Lazio – Sanità, Valeriani (PD) all’attacco: “Il centrodestra non governa, la sanità è ferma”

Il consigliere regionale del Partito Democratico, Massimiliano Valeriani, torna a puntare il dito contro la giunta Rocca, con parole dure sulla gestione della sanità nel Lazio. Un attacco politico diretto, che evidenzia — secondo l’esponente dem — una grave assenza di programmazione e visione.“Per il presidente Francesco Rocca e la sua maggioranza di centrodestra, la campagna elettorale non è mai finita. Vivono esclusivamente in quella dimensione politica”, dichiara Valeriani. “Il centrodestra non ha mai iniziato a governare: questa è la realtà. L’amministrazione è ferma, e condivido le osservazioni di tanti colleghi sul vuoto di programmazione e sull’assoluta mancanza di visione”.Secondo il consigliere, non si tratta solo di polemica: “È un dato di fatto. La produzione legislativa è povera, e anche sul piano amministrativo si registra il nulla o poco più. Dei tre quarti degli assessori, non conosciamo nemmeno la voce in Consiglio regionale”.Valeriani sottolinea come le uniche iniziative amministrative visibili siano risposte sporadiche a richieste locali, “a macchia di leopardo”, senza una strategia complessiva. Il suo affondo si concentra soprattutto sulla sanità, ambito in cui Rocca ha mantenuto per sé la delega da presidente: “Nonostante gli annunci ripetuti, è difficile intravedere un reale cambiamento. Manca un’inversione di tendenza e, soprattutto, emerge una sostanziale rinuncia a potenziare la sanità pubblica”.

