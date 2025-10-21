REGIONE LAZIO, ROCCA PRESENTA LA MOSTRA “MOVIE ICONS, OGGETTI ORIGINALI DAI SET DI HOLLYWOOD”

Mercoledì 22 ottobre, alle ore 11, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e l’assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia e al Servizio civile, Simona Renata Baldassarre, terranno una conferenza stampa per presentare la mostra “MOVIE ICONS, oggetti originali dai set di Hollywood”.Si tratta di un viaggio unico, attraverso oggetti di scena autentici provenienti dai più celebri set cinematografici hollywoodiani.La mostra è realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e con Theatrum Mundi Arezzo.L’appuntamento è a Roma, presso WeGil, in largo Ascianghi 5.

