Regione Lazio, Rocca crolla nei sondaggi: il Lazio è penultimo in Italia

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca resta nelle retrovie della classifica dei governatori più apprezzati d’Italia. A fotografare il quadro politico è il nuovo sondaggio realizzato da Swg per Ansa, che misura il livello di consenso dei presidenti di Regione nel 2026.

Per Rocca arriva un dato pesante: il governatore del Lazio si piazza al penultimo posto della graduatoria nazionale con il 29% di gradimento, in calo di due punti rispetto alla rilevazione dello scorso anno. Peggio fa soltanto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, fermo al 25%.

In cima alla classifica domina invece il presidente del Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che raggiunge il 65% di consenso confermandosi il governatore più apprezzato del Paese. Secondo posto per il presidente del Regione del Veneto Alberto Stefani con il 58%.

Il sondaggio evidenzia anche la crescita del consenso nel Sud Italia. Sul podio sale il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto con il 53%, seguito dal governatore della Regione Puglia Antonio Decaro al 51%. Quinta posizione per il presidente della Regione Campania Roberto Fico, che si attesta al 47%.

Nella fascia centrale della graduatoria compaiono Michele De Pascale e Stefania Proietti, entrambi al 45%, seguiti da Eugenio Giani al 42% e da Alberto Cirio al 40%.

Più indietro Marco Bucci e Francesco Acquaroli, entrambi al 37%, mentre Attilio Fontana si ferma al 35%.

Per il Lazio il dato assume un significato politico rilevante. Rocca, eletto nel 2023 alla guida della Regione, continua infatti a registrare livelli di consenso inferiori alla media nazionale. Sul giudizio degli elettori potrebbero pesare le criticità legate alla sanità, ai trasporti e alle infrastrutture, temi che negli ultimi mesi hanno alimentato il confronto politico regionale.

Il sondaggio Swg arriva inoltre in una fase delicata per la maggioranza di centrodestra nel Lazio, tra tensioni interne e attacchi delle opposizioni su alcuni dossier strategici dell’amministrazione regionale.