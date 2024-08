Regione Lazio, Regimenti:” dalla formazione alle dotazioni strumentali,per la crescita delle Polizie Locali

«Dopo anni di disattenzione, la Regione Lazio è tornata ad investire sui Corpi di Polizia locale che rappresentano un presidio fondamentale di sicurezza e legalità sui territori. Abbiamo messo in campo un pacchetto di misure, a partire dall’Accademia regionale di Polizia locale attesa dal 2005, che punta a restituire dignità agli agenti e ad accrescere il livello di competenze e professionalità. La Giunta Rocca continuerà a lavorare con determinazione in questa direzione, un pacchetto di misure che andrà a beneficio tanto dei cittadini quanto degli agenti». Lo evidenzia Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Polizia locale, alla Sicurezza urbana, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio.«Procede, dunque, l’iter del bando Polizia Locale 4.0 attraverso il quale destiniamo due milioni di euro ai comandi per dotazioni strumentali e percorsi professionalizzanti per l’utilizzo di tecnologie innovative: è stata nominata la commissione istruttoria e per la prima di metà di ottobre sarà redatta la graduatoria che abbiamo deciso di lasciare aperta. L’obiettivo è quello di reperire le risorse per andare a scorrimento ed erogare contributi a tutti i Comuni aventi diritto», aggiunge l’Assessore.«Inoltre, inizia a prendere forma l’Agenzia che gestirà l’Accademia regionale di Polizia locale: siamo al lavoro per individuare le sedi regionali per la formazione decentrata e nelle prossime settimane definiremo il piano dell’offerta formativa e l’avviso pubblico per redigere l’albo dei docenti. Saranno avviati i protocolli d’intesa con le associazioni di categoria per ampliare la collaborazione e implementare le attività».«Sul tema della formazione, l’Assessorato, aderendo a un progetto finanziato dal Governo gestito da Lazio Crea, avvierà per il mese di settembre un corso di formazione professionalizzante sulla lingua dei segni LIS per consentire agli agenti di comunicare con i cittadini con deficit uditivo. Infine, con il Comitato tecnico consultivo della Polizia locale del Lazio stiamo lavorando alla modifica del regolamento sul tesserino di riconoscimento che sarà finalmente uniforme per le Polizie locali di tutta la regione. Infine, prosegue il lavoro di modifica del regolamento per uniformare i gradi dei Corpi di Polizia locale in tutta la Regione Lazio. Intendiamo coinvolgere le rappresentanze sindacali e le associazioni di categoria nei tavoli di lavoro per arrivare a una riforma condivisa» conclude Luisa Regimenti.

foto archivio