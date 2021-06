Nella Regione Lazio quasi mezzo milione di cittadini soffrono di incontinenza urinaria e/o fecale in forme ed intensità diverse. Per rispondere a questo bisogno di salute, la Regione Lazio ha definito una Rete dei Centri per la prevenzione, diagnosi e cura dell’incontinenza urinaria e fecale suddivisi in Primo, Secondo e Terzo livello in relazione al grado di intensità e problematicità della patologia.