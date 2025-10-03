Regione Lazio: pubblicato l’Avviso “Scuole In Forma” per promuovere lo sport nelle scuole

Delegato Provinciale del CONI, Avv. Emanuele De Vita
Il Delegato Provinciale del CONI, Avv. Emanuele De Vita, comunica la pubblicazione da parte della Regione Lazio dell’Avviso Pubblico “Scuole In Forma”, un’iniziativa volta a potenziare le opportunità di attività motoria e sportiva nelle scuole del territorio, attraverso l’allestimento di spazi non convenzionali all’interno o all’esterno degli istituti scolastici.
L’Avviso si rivolge alle scuole pubbliche primarie e secondarie di I e II grado prive di palestra, con l’obiettivo di garantire spazi sicuri e attrezzati per lo svolgimento dell’attività fisica, contribuendo al benessere degli studenti e alla valorizzazione degli ambienti scolastici anche in ottica comunitaria.
Il progetto persegue un duplice obiettivo:
      •     Favorire l’attività motoria durante l’orario scolastico, garantendo a ogni alunno l’accesso allo sport in sicurezza;
      •     Rendere disponibili questi spazi anche in orario extra-scolastico, attraverso accordi con Società e Associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio, promuovendo così l’integrazione tra scuola e comunità locale.
«Questa iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per colmare il divario infrastrutturale che ancora oggi penalizza molte scuole del nostro territorio» – ha dichiarato l’Avv. Emanuele De Vita, Delegato Provinciale CONI – «Un’azione strategica che rafforza il diritto allo sport e promuove un modello scolastico aperto, inclusivo e attivo».
Le proposte progettuali dovranno essere presentate esclusivamente tramite l’apposita piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione Lazio. La trasmissione con modalità differenti non sarà ritenuta valida.
Il CONI Provinciale sostiene con convinzione questa misura, invitando tutte le scuole interessate a partecipare attivamente al bando per offrire nuove occasioni di crescita, socialità e salute ai propri studenti.
Per dettagli, scadenze e accesso alla piattaforma di candidatura, si invita a consultare il portale ufficiale della Regione Lazio.

