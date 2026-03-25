REGIONE LAZIO, PUBBLICATO L’AVVISO “LAZIO STREET ART” 2026

200mila euro per sostenere progetti di rigenerazione urbana, valorizzazione culturale e diffusione della street art sul territorio regionale.

La Regione Lazio ha approvato l’Avviso pubblico “Lazio Street art 2026”, gestito dalla società in house LAZIOcrea S.p.A., finalizzato a sostenere interventi di realizzazione, valorizzazione, promozione e diffusione delle opere di Street art, in attuazione della Legge regionale n. 22 del 23 dicembre 2020.

L’iniziativa conferma l’impegno della Regione nel riconoscere la Street art come strumento di rigenerazione urbana, valorizzazione dei luoghi e promozione di processi culturali e sociali, con particolare attenzione alle aree periferiche ed extraurbane.

La dotazione complessiva dell’Avviso ammonta a 200mila euro. Il contributo è concesso a fondo perduto e può coprire fino all’80% del costo complessivo ammissibile del progetto, con un contributo massimo di 15mila euro per ciascun intervento. In caso di progetti presentati in forma associata da soggetti pubblici e privati, il massimale può essere incrementato del 20%.

Le risorse saranno ripartite su base territoriale: 30mila euro per ciascuna provincia del Lazio e per la Città metropolitana di Roma Capitale, per un totale di 150mila euro, e 50mila euro per gli interventi da realizzare nel territorio di Roma Capitale, compresi i Municipi.

I progetti dovranno riguardare opere originali e destinate alla pubblica fruizione, da realizzare entro 12 mesi dall’accettazione del contributo, e dovranno ispirarsi a uno dei seguenti ambiti tematici: identità del luogo, ambiente e sostenibilità, patrimonio storico e artistico, contrasto alla violenza di genere. Tra gli elementi richiesti figurano anche la garanzia di accessibilità, fruibilità e conservazione dell’opera per almeno due anni dalla sua inaugurazione e la previsione di un piano di promozione dell’intervento.

Possono partecipare Comuni del Lazio, Roma Capitale e Municipi, altri enti pubblici con sede nel Lazio, soggetti privati dotati di personalità giuridica in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso.

«La Street art è oggi uno dei linguaggi più immediati e inclusivi della contemporaneità – dichiara l’assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile, Simona Renata Baldassarre – capace di parlare soprattutto alle giovani generazioni e di restituire identità, bellezza e significato a spazi urbani spesso marginali. Con l’Avviso ‘Lazio Street art 2026’ la Regione Lazio rinnova il proprio impegno nel sostenere progetti che uniscono creatività, partecipazione e rigenerazione urbana. Abbiamo scelto di investire risorse concrete per valorizzare interventi diffusi su tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alle periferie e ai contesti meno centrali, perché è proprio lì che la cultura può diventare un motore di coesione sociale e di crescita.

Questo Avviso rappresenta un’opportunità importante per amministrazioni pubbliche e soggetti privati di costruire insieme progetti di qualità, accessibili e duraturi, in grado di lasciare un segno concreto nelle comunità. La cultura, anche attraverso la Street art, diventa così leva di trasformazione urbana e sociale, contribuendo a rendere il Lazio sempre più creativo, inclusivo e partecipato».

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata, dalle ore 12.00 del 15 aprile 2026 alle ore 12.00 del 15 maggio 2026.

Per tutti i dettagli relativi a requisiti, spese ammissibili, documentazione e criteri di valutazione, è possibile consultare l’Avviso integrale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito istituzionale regionale, sul sito di LAZIOcrea e sul portale Lazio Street art.

Avviso Pubblico – Determinazione n. G03625 del 18/03/2026

https://webapp.regione.lazio.it/streetart

laziostreetart.regione.lazio.it