Regione Lazio – Programma triennale lavori pubblici, diversi interventi in Provincia di Frosinone

Con l’approvazione del programma triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026, la Regione Lazio ha dato pratica attuazione, una volta di più, alla volontà di valorizzare il ruolo dei territori, attraverso interventi che consentiranno di migliorare l’immagine delle nostre province, rendendole sempre più competitive ed attrattive.

– Interventi sulla SR 169 di Fiuggi Anagni con manutenzione stradale straordinaria per 10 km nel territorio dei comuni di Anagni e Piglio.

– A Frosinone importante Intervento di realizzazione urbanistica in area PEEP a Via America Latina, e inoltre realizzazioni stradali, verde pubblico, parcheggi e servizi.

-A Sora due interventi per lavori di completamento di opere di riqualificazione presso il quartiere Poltrinio e in via Facchini e San Giuliano.

-Interventi di sistemazione stradale SP66, Sp95,Sp 257 e Sp 628 nell’area di diversi comuni: Pontecorvo, San Giovanni Incarico e Pastena.

-Ciclovia del basso Lazio.

– Progetto di miglioramento boschivo e viabilità località “Volpara”, nel comune di Pescosolido.

Ringrazio gli assessori di Fratelli d’Italia Giancarlo Righini (Bilancio) e Manuela Rinaldi (Lavori pubblici) per aver ancora una volta dimostrato una straordinaria capacità di pianificazione. È proprio questa capacità che ha consentito alla Giunta regionale di programmare tali interventi e d’introdurre una seconda fase. Verranno infatti utilizzati i fondi FESR per attingere ulteriori risorse, necessarie per interventi in molti comuni. Sono opere di cui si sente un gran bisogno: penso ad esempio, tra le priorità, ai tratti stradali da sistemare nel comune di Amaseno o al sistema franoso in atto nel comune di Patrica.

Il lavoro è arduo, ma la politica dell’operare è la sola soluzione a queste problematiche.

Comunicato stampa Daniele Maura, Vicecapogruppo FdI Regione Lazio.