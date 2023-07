Regione Lazio – Presidente Rocca sulla valorizzazione e sicurezza del personale del Pronto Soccorso

«Sono molto fiero della misura che abbiamo approvato oggi in Giunta.Fronteggiare l’emergenza dei Pronto Soccorso significa anche puntare sul personale sanitario che vi opera, spesso in condizioni disperate.Ho più volte detto che il nostro obiettivo è garantire la dignità dei pazienti, soprattutto dei più fragili, che si recano nei reparti di emergenza – urgenza del Lazio. Allo stesso tempo, però, pari dignità va riconosciuta al personale sanitario che assicura un servizio di altissima qualità, talvolta in condizioni disperate.Investire sulla professionalità e la competenza dei medici, prevedendo un aumento in busta paga per le prestazioni aggiuntive, significa dare la giusta considerazione al ruolo che essi svolgono nel nostro Sistema Sanitario Regionale.Oltre all’aspetto economico c’è un tema rilevante che attiene alla sicurezza dei camici nei Pronto Soccorso: é per questo che, di concerto con il Viminale e con il Prefetto, abbiamo riaperto tutti i presidi di Polizia h24 negli ospedali romani. Stiamo lavorando perché ciò avvenga in ogni struttura sanitaria del Lazio.Negli ultimi anni si è fatta tanta retorica su medici e infermieri, definendoli angeli o eroi salvo poi dimenticarsene il giorno successivo.Noi pensiamo che il riconoscimento dell’importanza del loro ruolo avvenga attraverso scelte, politiche, azioni legislative concrete e coerenti con gli impegni assunti nei confronti degli elettori del Lazio».

Così in un post su Facebook il presidente Francesco Rocca.

