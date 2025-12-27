REGIONE LAZIO: ONLINE IL BANDO PER IL CONTRIBUTO TAXI PER DISABILI

Assessore Ghera: «2,5 mln di euro per favorire l’accessibilità dei taxi».

È stato pubblicato sul Burl della Regione Lazio il bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto e l’adeguamento di veicoli da adibire al servizio taxi per persone con disabilità con mobilità ridotta, dotati di attrezzature automatiche per l’incarrozzamento e il trasporto di persone con disabilità.

Per i titolari di una licenza Taxi sarà possibile inoltrare l’istanza a partire dall’8 gennaio 2026 fino al 12 febbraio. Per questi interventi la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha approvato a novembre uno stanziamento di 2,5 milioni di euro.

«L’obiettivo della Giunta regionale è garantire il diritto alla mobilità su tutto il territorio regionale attraverso tutte quelle iniziative che mirano alla rimozione delle barriere fisiche, fra cui l’adeguamento dei taxi alla fruibilità di tutti coloro che hanno una disabilità con mobilità ridotta», dichiara l’assessore Fabrizio Ghera.

Il contributo è erogabile per una serie di interventi fra cui: acquisto di un veicolo nuovo adibito a servizio taxi già adeguato al trasporto di persone a mobilità ridotta (contributo massimo 15mila euro); acquisto di un veicolo nuovo e successivo adeguamento al trasporto di persone con disabilità con mobilità ridotta (contributo massimo 15mila euro); acquisto di un veicolo usato adibito a servizio taxi già adeguato al trasporto di persone a mobilità ridotta (contributo massimo 7.500 euro); acquisto di un veicolo usato e successivo adeguamento al trasporto di persone con disabilità con mobilità ridotta (contributo massimo 7.500 euro); adeguamento di un veicolo per trasporto di persone con disabilità con mobilità ridotta (contributo massimo 3mila euro).

I veicoli autorizzati debbono rientrare in classe EURO 5 benzina o superiori; classe EURO 6 diesel o superiori; a trazione elettrica anche non esclusiva (full electric o ibridi elettrici); alimentati con CNG (metano) anche non in via esclusiva (mono o bi fuel).