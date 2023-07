Regione Lazio, Maura:”ho incontrato l’assessore Righini per affrontare il tema dell’area contigua del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise”

Sollecitato da tanti amministratori della Val di Comino ho incontrato l’assessore della regione Lazio con delega ai Parchi Giancarlo Righini per affrontare il tema dell’area contigua del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, un tema che avevo già affrontato da consigliere provinciale in sinergia con il consigliere comunale di Pescosolido Giuseppe De Gasperis. ” Pur nel rispetto della natura e dell’ambiente è innegabile che l’individuazione dell’area contigua del Parco pone vincoli per moltissime attività, andando ad influenzare il tessuto economico sociale del territorio di un’area che molto spesso vive di allevamento ed agricoltura”. “Pur ripeto, riconoscendo l’importanza della tutela ambientale, penso sia opportuno pensare anche alla tutela dei comuni ricadenti in tale area della nostra provincia, poiché una distorta visione ideologica dell’ambientalismo può avere pesanti ricadute economico sociale sul nostro territorio. A breve organizzerò un incontro in Val Comino con l’assessore Righini ed i sindaci dei comuni facenti parte dell’area contigua, auspico che da tale incontro possano uscire le soluzioni migliori a tutela dell’ambiente e dei cittadini.

Comunicato stampa a firma di Daniele Maura Vice Capogruppo FdI Regione Lazio

