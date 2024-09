Regione Lazio – Maura:” il finanziamento del MASAF ottimo risultato per i consorzi di bonifica ciociari”

“L’importante finanziamento ottenuto grazie al Masaf (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) dai Consorzi di Bonifica della Ciociaria, rappresenta una risposta lusinghiera e traduce al meglio il cambio di passo richiesto ed atteso che permette alle strutture del Commissario Sonia Ricci di raccogliere primi tangibili risultati a livello nazionale”. Così Daniele Maura, Consigliere regionale che aggiunge: “Come Regione Lazio, grazie all’indirizzo impresso dall’Assessore Giancarlo Righini, i Consorzi di Bonifica del Lazio stanno vivendo un nuovo percorso che il cambiamento climatico in atto rende ancor più necessario. La sinergia con gli uffici regionali preposti insieme al grande lavoro di Anbi Lazio, diretto da Andrea Renna e presieduto dalla stessa Ricci, permette una concreta attività di collaborazione in termini di risposta alle sensibilizzazioni che arrivano dai nostri centri e che si sommano al lavoro di manutenzione e alla garanzia di irrigazione che i Consorzi di Bonifica svolgono quotidianamente . Indubbiamente si può e si deve fare ancora meglio ma le risposte che arrivano dal Masaf, dopo quelle che grazie alla Regione Lazio siamo riusciti a dare, testimoniano la giusta risposta anche a quanti ancora non hanno chiaro il ruolo di queste strutture e la loro strategicità. I progetti finanziati riguardano: l’installazione degli strumenti di misura dei volumi erogati negli impianti irrigui Sinistra Gari, Cassino, Sant’Elia e Quota 100″ – 3.723.744,97€ (Consorzio di Bonifica Valle del Liri) e la fornitura e messa in opera di apparecchiature idrauliche telecontrollate, per il risparmio idrico nei comprensori irrigui del Fiume Liri” – 5.326.315,22€ -Consorzio di Bonifica Conca di Sora. “Mi complimento con i tecnici, oltre che con la Commissaria ed i Direttori delle due strutture, Aurelio Tagliaboschi e Remo Marandola, per aver concretizzato un’inversione di tendenza che non registrava finanziamenti ministeriali da oltre 10 anni nel territorio ciociaro prendo atto altresì con piacere e soddisfazione anche degli altri finanziamenti ottenuti dai Consorzi di Bonifica che operano a Latina e Viterbo che sono rientrati nella graduatoria dei finanziamenti ammessi. Dobbiamo continuare a fare squadra e a lavorare in sinergia con Anbi Lazio e con tutte le strutture associate per migliorare ancora a vantaggio dei consorziati, dei cittadini e delle imprese per un vero Patto per il Suolo che oggi più di ieri va difeso e reso sempre più sicuro insieme alla possibilità di irrigare che la siccità, in special modo, continua a mettere in crisi sempre di più.

