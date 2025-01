Regione Lazio – Maura (FdI):”Nel nostro territorio dobbiamo continuare a lavorare in sinergia ,così come stiamo facendo, con i Consorzi di Bonifica”

“Nel nostro territorio dobbiamo continuare a lavorare in sinergia ,così come stiamo facendo, con i Consorzi di Bonifica che sono strutture importanti e meritano anche in Ciociaria una adeguata centralità.”

Così il consigliere regionale Daniele Maura che ha aggiunto:”I Consorzi di Bonifica del Lazio, grazie al lavoro di Anbi Lazio, devono rappresentare uno strumento per la collettività fatta di imprese, cittadini e consorziati ed assurgere ad un ruolo di tutela e salvaguardia dell’ambiente in un momento in cui il clima mette a dura prova la resistenza dei territori e la programmazione per le imprese agricole.In questo quadro anche i consorzi ciociari hanno presentato i propri progetti candidati a nuovi finanziamenti ricordando l’importanza delle attività.Il nostro assessore Righini ha ben rappresentato quanto realizzato e quanto si vuole fare per stabilire una cultura che deve mirare alla prevenzione e non più all’emergenza. Il nuovo corso ha iniziato a dare segnali importanti con l’arrivo di ingenti risorse per manutenzioni e miglioramenti dell’ irrigazione. Ognuno deve fare la propria parte, senza cercare scorciatoie che in passato hanno generato situazioni davvero complicate da gestire mirando ad efficentare il sistema che non può più permettersi percorsi diversi, approfittando della disponibilità del Commissario Sonia Ricci e dirigenti e di tutta Anbi Lazio con il Direttore Andrea Renna che anche nel corso della ben riuscita riunione di martedì scorso ha dimostrato di avere le carte per raggiungere traguardi importanti nel Lazio e in Ciociaria.