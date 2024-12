Regione Lazio, Maura (FdI) :” EGAF: come promesso abbiamo completato il lavoro”

EGAF: come promesso abbiamo completato il lavoro! Dopo la cancellazione lo scorso anno dell’Egato dei Rifiuti di Frosinone, grazie al mio impegno e della collega Savo, con il supporto necessario dell’assessore al bilancio Righini e ai rifiuti Ghera, con un emendamento presentato in aula durante la legge di stabilità, abbiamo risolto anche il problema della richiesta del pagamento, da parte dell’Egaf, degli oneri a carico dei Comuni. Consci delle difficoltà di tante amministrazioni comunali nel trovare in bilancio le somme richieste, abbiamo predisposto una norma che permetterà ai Comuni di non avere nessun costo per la liquidazione di questo inutile ente, creato a fine mandato da Zingaretti con il solo fine di trovare “ristoro” per qualche amico di partito. Lo avevo promesso in campagna elettorale, l’EGAF è stato abolito e nessun costo graverà sui Comuni e sui cittadini! Una vittoria politica che sento mia e che grazie al supporto dei colleghi di Fratelli d’Italia e di tutto il centro destra è stata vinta! Quotidianamente a servizio del nostro territorio e della nostra gente!!! Daniele Maura ( Vice capogruppo FDI Regione Lazio)

