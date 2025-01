REGIONE LAZIO, MARTEDÌ A FROSINONE LA VICEPRESIDENTE ANGELILLI PRESENTA LE OPPORTUNITÀ E I BANDI PER IL TERRITORIO

Martedì 14 gennaio, alle ore 15, presso la sala conferenze della sede di Frosinone del Consorzio Industriale del Lazio (viale Giuseppe Mazzini 30), la vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo Economico, Roberta Angelilli, terrà una conferenza stampa per illustrare i progetti e le attività avviate a sostegno del tessuto industriale regionale e i provvedimenti approvati nella legge di Stabilità regionale in favore di Frosinone, Cassino e del territorio della provincia. Sarà presente il commissario del Consorzio industriale del Lazio Raffaele Trequattrini.A seguire, alle ore 16, sempre presso la sala conferenze della sede di Frosinone del Consorzio Industriale del Lazio la vicepresidente Angelilli e il consigliere regionale e vicepresidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive Daniele Maura presenteranno le opportunità e i bandi per le imprese del territorio: il “Voucher Expo 2025 Osaka”; il “Voucher digitalizzazione PMI” e il bando “Sostegno alle Imprese Cooperative”. Saranno presenti le associazioni delle imprese.

