REGIONE LAZIO, LA RICERCA DIVENTA IMPRESA

La Regione Lazio presenta due nuove iniziative strategiche per sostenere la nascita di startup innovative e valorizzare i risultati della ricerca sul territorio.

Lunedì 23 febbraio, alle ore 11, presso l’Auditorium del MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, in via Guido Reni 4/A, la Regione Lazio presenta la misura Technology Transfer Lazio, dedicata alla valorizzazione dei risultati della ricerca e alla nascita di nuove startup basate su tecnologie deep tech, e Preseed, nuovo strumento finanziario per favorire la creazione di nuove imprese.

Entrambe le misure sono realizzate in collaborazione con Lazio Innova e rientrano nel Programma Regionale Lazio FESR 2021–2027, con l’obiettivo di connettere la sfera della ricerca al mondo imprenditoriale, trasferire tecnologie e soluzioni avanzate, aumentare la competitività dell’economia regionale.

Intervengono:

Roberta Angelilli , vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio;

Francesco Marcolini , presidente di Lazio Innova;

Andrea Ciampalini , direttore Generale di Lazio Innova;

Michela Michilli , responsabile ESA BIC Lazio & Spazio Attivo Roma Tecnopolo – Lazio Innova;

Giorgio Graditi , direttore generale Enea;

Claudia Pingue , responsabile Fondo Technology Transfer – CDP Venture Capital;

Roberto Pasetti , responsabile Imprenditorialità, Incentivi e Occupazione – Invitalia;

Enrico Resmini , Chief Non Regulated Business Officer – Acea.