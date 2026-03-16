Regione Lazio, ipotesi rimpasto nella giunta Rocca: la Lega valuta cambi tra gli assessori, ma Durigon frena

Tornano a circolare voci di possibili movimenti all’interno della giunta regionale del Lazio guidata dal presidente Francesco Rocca. Dopo il recente avvicendamento avvenuto in casa Forza Italia, anche nella Lega si sarebbe aperta una riflessione interna sulla composizione della squadra di governo regionale.

Secondo indiscrezioni provenienti dagli ambienti della politica laziale, il partito starebbe valutando un possibile cambio che potrebbe riguardare due assessori attualmente espressione del Carroccio: Simona Baldassarre e Pasquale Ciacciarelli.

Al loro posto avrebbero dato disponibilità a rientrare in giunta la deputata pontina Giovanna Miele e il segretario regionale del partito Davide Bordoni.

L’ipotesi di un rimpasto sarebbe stata discussa nelle scorse settimane durante una riunione regionale del partito alla quale ha preso parte anche il vice segretario della Lega e sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.

Al momento, tuttavia, la proposta resterebbe in stand-by. Dalle stesse fonti interne al partito emerge infatti come la questione sia stata affrontata, ma senza arrivare a una decisione operativa.

A frenare le ipotesi di rimpasto è stato lo stesso Durigon, che ha invitato alla prudenza. «Al momento non c’è nessun avvicendamento in giunta in programma», ha dichiarato il sottosegretario, lasciando intendere che eventuali cambiamenti nella squadra di governo regionale non sarebbero imminenti.

Il dibattito interno alla Lega, dunque, resta aperto, ma per ora la giunta guidata da Rocca continua il proprio lavoro senza modifiche nella composizione degli assessori.