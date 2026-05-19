Regione Lazio, incontro tra Aurigemma e Quadrini: avviata collaborazione strategica sul territorio

​Il Commissario Regionale e Vice Segretario Vicario Nazionale del partito, Gianluca Quadrini, ha incontrato il Presidente del Consiglio Regionale, Antonello Aurigemma. Annunciato l’imminente vertice con il Governatore Francesco Rocca e l’avvio di un tavolo di confronto con tutti i Segretari Regionali del Centrodestra.

​ROMA / FROSINONE – Si è svolto oggi, presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio, un proficuo e cordiale incontro istituzionale tra il Presidente del Consiglio Regionale, Antonello Aurigemma (Fratelli d’Italia), e il Consigliere Provinciale di Frosinone nonché Dirigente Regionale ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, nella sua veste ufficiale di Commissario della Regione Lazio e Vice Segretario Vicario Nazionale del partito Evoluzione e Libertà.

​Al centro del colloquio un focus approfondito sulle principali tematiche che interessano gli enti locali, lo sviluppo socio-economico dei territori e la necessità di consolidare una filiera istituzionale efficiente e dinamica tra la Regione Lazio e le province, con particolare attenzione alle specificità della Provincia di Frosinone.

​L’incontro ha formalmente gettate le basi per una solida collaborazione politica e programmatica tra la Pisana e la delegazione di Evoluzione e Libertà, ponendo le premesse per un percorso sinergico volto a dare risposte concrete a cittadini, amministratori locali e imprese. Un asse destinato a consolidarsi ulteriormente a stretto giro: è stato infatti annunciato un imminente tavolo istituzionale di alto livello al quale prenderà parte il Presidente della Regione Lazio, l’Onorevole Francesco Rocca, con la delegazione del partito guidata dal Segretario Nazionale, Giuseppe Basile, e dal Presidente Nazionale, Mirko Greco.

​Inoltre, sul piano prettamente politico e di coalizione, il Commissario Regionale Gianluca Quadrini ha annunciato un’importante iniziativa:

​”A brevissimo chiederemo un incontro formale a tutti i Segretari Regionali dei partiti di Centrodestra. Riteniamo fondamentale sederci attorno a un tavolo per pianificare insieme, in modo strutturato e condiviso, il nostro apporto e il supporto attivo di ‘Evoluzione e Libertà’ alla coalizione. Vogliamo mettere le nostre idee, le nostre competenze e la nostra presenza sui territori a disposizione di un progetto politico comune e vincente.”

​”Ringrazio infine il Presidente Antonello Aurigemma per la consueta e straordinaria disponibilità dimostrata oggi. Abbiamo avviato un percorso comune di grande prospettiva per il bene delle nostre comunità.”

On. Segreteria Gianluca Quadrini Commissario Lazio e Vice Segretario Vicario Nazionale Evoluzione e Libertà, Consigliere Provinciale di Frosinone / Dirigente ANCI Lazio