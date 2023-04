Regione Lazio, il Presidente Rocca ha incontrato il segretario nazionale della Ugl Salute Giuliano

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha incontrato ieri presso la presidenza del Palazzo della Giunta Regionale il Segretario nazionale Ugl Salute Gianluca Giuliano.

Nel corso dell’incontro, che è durato un’ora e si è svolto in un clima di costruttività e di collaborazione, sono state trattate le tematiche sulla criticità del sistema sanitario regionale. L’attenzione è stata indirizzata in particolare sulle liste d’attesa, sui pronto soccorso, sugli organici, il Pnrr e sullo sviluppo della medicina del territorio con case di comunità e ospedali di comunità.

“Siamo certi che ci sarà il cambio di passo che chiedevamo da tempo” le parole di Giuliano al termine dell’incontro.

Soddisfazione da parte del Presidente della Regione Francesco Rocca, il quale ha ribadito la volontà di lavorare in sinergia con i vari enti per ottenere un risultato concreto e soprattutto per rispondere alle esigenze dei cittadini.

COMUNICATO STAMPA

