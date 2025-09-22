REGIONE LAZIO: IL NUOVO VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PMI

Domani, martedì 23 settembre, la Regione Lazio presenterà alle ore 11.30, presso la Camera di Commercio di Roma, in via de Burrò 147 (Sala del Consiglio), il nuovo Avviso dedicato ai Voucher per la Digitalizzazione delle PMI che prevede una dotazione di 15 milioni di euro a disposizione delle aziende del Lazio.
Interverranno:
- Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio;
- Vittoria Carli, vicepresidente Unindustria per la Transizione Digitale;
- Enrico Tiero, presidente Commissione Sviluppo Economico della Regione Lazio;
- Emanuela Droghei, consigliera regionale.
Aprirà i lavori Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma.
La misura è realizzata con il cofinanziamento dell’Unione Europea attraverso i fondi del Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027.