Regione Lazio, il 20 e 21 gennaio due nuove giornate di open day anti-covid

Asl Frosinone, Centro vaccinale Alatri Loc. Chiappitto, dalle ore 8:30 alle 13:30 di sabato 20 gennaio, Centro vaccinale Sora, via Piemonte, dalle ore 8:30 alle 13:30 di sabato 20 gennaio, Centro vaccinale Isola Liri, via Selva, dalle 8:30 alle 13:30 di sabato 20 gennaio, Centro Vaccinale Atina, via Colle Melfa, dalle 8:30 alle 13:30 di domenica 21 gennaio, Centro Vaccinale Cassino, via degli Eroi, dalle 8:30 alle 13:30 di domenica 21 gennaio;