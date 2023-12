Regione Lazio, i vincitori di “Boost Your Ideas”

Dodici i progetti premiati dal programma di Open Innovation

di Lazio Innova che sostiene lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative

Si è conclusa con la premiazione dei migliori progetti, la sesta call di “Boost Your Ideas”, l’iniziativa realizzata da Lazio Innova in partnership con Digital Magics, Eni Joule, Geoside, Gruppo FS Italiane, Mylia e Tiscali e grazie al contributo di 72 player provenienti dal mondo dell’innovazione.

L’evento si è svolto quest’oggi a Roma, presso il Teatro Ateneo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” alla presenza, tra gli altri, di Alberto Pastore, prorettore Placement, Scouting, Fundraising e Incubazione d’impresa di Sapienza Università di Roma; Angela Agorini, portfolio Manager di Digital Magics; Rita Casalini, responsabile Open Innovation del Gruppo Ferrovie dello Stato; Fabio Camilloni, Learning Designer di Mylia; Antonietta De Sanctis, head of Startup Acceleration Program di Eni Joule; Luca Marnetto, partnership & innovation Manager di Tiscali; Luigi Campitelli, direttore della rete Spazio Attivo Open Innovation di Lazio Innova.

Per la categoria “Accelerazione di impresa” sono stati due i vincitori. Si sono aggiudicati premi in servizi specialistici e denaro (20 mila euro ciascuno):

R EASY , una app che utilizza l’Intelligenza Artificiale per rispondere alle difficoltà di apprendimento delle persone. L a piattaforma digitalizza il contenuto di un libro, di un documento o di appunti scritti a mano e lo rende accessibile, generando attraverso algoritmi di machine learning , mappe concettuali, riassunti, sintesi vocal i e altre metodologie di supporto alla comprensione di un testo;

STIM-PLAVIM , un dispositivo medico brevettato e certificato che associa trattamenti di magnetoterapia ad alti flussi con stimolazione vibrazionale. Le sue dimensioni sono estremamente ridotte e questo lo rende unico per potenza e portabilità. Il dispositivo può essere utilizzato per il trattamento di infiammazioni e per favorire il rilassamento muscolare. Nelle patologie prostatiche benigne, favorisce l’eliminazione dell’utilizzo dei farmaci riducendo il PSA (Prostate Specific Antigen).

Altri 10 progetti nella categoria “Sviluppo d’impresa” hanno vinto un premio di 5mila euro ciascuno e un percorso di formazione, mirato a sviluppare il design di prodotto e definire il modello di business:

KEYLESS , innovativa soluzione di autenticazione senza password e privacy-preserving che sfrutta la biometria multimodale e la crittografia avanzata;

DIGIPET , una ciotola sensoriale che sfrutta l’Intelligenza Artificiale per monitorare 24 ore su 24 i parametri vitali di un animale. Registra dati e informazioni in una cartella clinica destinata ai professionisti incaricati di effettuare diagnosi;

VOLKANUS – KEEPSAFE , un dispositivo di limitazione funzionale anticaduta. Il design ergonomico permette al caregiver di intervenire sul paziente nelle manovre di movimentazione per le cure igieniche;

GODOT , un marketplace territoriale che si focalizza in particolare sul concetto di quartiere e di territorio ed o ffre ai professionisti l’opportunità di aprire piattaforme di e-commerce;

PICK-ROLL APP , una app che mette in contatto i giocatori di basket, dilettanti e appassionati, superando il confine tra mondo fisico e mondo digitale:

ESPORTSVILLAGE , un centro fitness moderno e tecnologico dedicato al mondo eSports, con palestra e aree attrezzate Sport 4.0, VR/MR e simulatori;

TEMPO , una white-lable web app 4.0 per comunicare con tempestività nel settore della salute;

LAMPOVET , una piattaforma digitale per veterinari e proprietari di cani, per pianificare terapie e terapie nutrizionali su misura;

BEATY , portale d’elite che connette gli artisti con i più grandi beatmaker italiani;

Cl-FAST , un dispositivo point-of-care che consente di misurare ioni cloruro nel sudore, per la diagnosi e la gestione sostenibile della Fibrosi Cistica.

Ulteriori premi speciali sono stati assegnati dai main partner di Boost: Digital Magics metterà a disposizione di BUILD YOUR FUTURE, che fornisce servizi di consulenza e formazione alle aziende per l’inserimento di persone con disabilità e di REASY, sessioni di mentorship bisettimanali in ottica di consulenza strategica, operativa ed organizzativa; VOLVERO, una piattaforma intelligente per la condivisione di veicoli e BUILD YOUR FUTURE, beneficeranno di un advisoy tecnica da parte di Joule, la scuola di Eni per l’impresa. I team avranno la possibilità di presentare le soluzioni innovative al business Eni e avviare un percorso di sperimentazione, anche in coworking, presso gli spazio di Joule a Ostiense; il Gruppo FS metterà a disposizione di VOLVERO e REASY una advisory tecnica. Le soluzioni verranno presentate all’area business delle società del Gruppo per avviare eventualmente un percorso di sperimentazione (PoC); UMMY, un’app che attraverso l’Intelligenza Artificiale punta a migliorare il benessere dei lavoratori, usufruirà di servizi formativi e specialistici da parte di esperti di Mylia; Tiscali supporterà ECONETH, portale di reward crowdfunding dedicata al settore gaming, nel lancio sul mercato della propria piattaforma.

«Le soluzioni e le innovazioni migliori partono spesso dal fervore creativo di talenti, team imprenditoriali e startup. Ad oggi, a fronte di oltre 1.220 candidature ricevute, sono stati 75 i progetti vincitori di Boost, con 258 team che hanno completato il percorso di mentorship grazie al supporto degli Spazi Attivi di Lazio Innova e dei nostri prestigiosi partner. A testimonianza di come il lavoro di squadra e il fare rete sia una modalità vincente per favorire la crescita economica e produttiva del nostro territorio», ha dichiarato la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione.

Attualmente sono aperte le iscrizioni per partecipare alla settima call di Boost Your Ideas, che si rivolge a progetti nei settori ambiente e energia, digitale, cultura e turismo, salute e benessere sociale. Per candidarsi c’è tempo fino alle ore 12 del 21 dicembre 2023 su https://boostyourideas.lazioinnova.it/

