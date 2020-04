Regione Lazio, Gruppo Lega: “Sulla discarica di Roccasecca mancanza di progettualità della Regione e passo indietro del Governo”

“Il via libera del Consiglio dei Ministri alla sopraelevazione del IV Bacino della discarica di Roccasecca ha dimostrato come è facile per questo Governo fare sempre un passo indietro, a discapito degli interessi, legittimi, delle persone. Forte anche del parere contrario del Mibact il provvedimento è stato sempre osteggiato, ma evidentemente i timori di una emergenza rifiuti paventata dalla Regione Lazio hanno superato qualsiasi atto precedente. Così si potranno scaricare rifiuti fino ad un’altezza di 16 metri e ci sarà una collina con i gabbiani che oscurerà la visuale. La Regione Lazio ha dichiarato che valuterà l’eventuale possibile ampliamento dell’invaso con l’apertura del V Bacino, che consentirà di soddisfare il fabbisogno di smaltimento dei rifiuti di tutti i comuni della provincia di Frosinone e permetterà di agevolare le operazioni di bonifica della Valle del Sacco, in modo da servire prevalentemente l’ambito territoriale e garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti. Tuttavia il compito dello Stato dovrebbe essere quello di tutelare tutti. Da questo quadro si evidenzia la mancanza di una progettualità da parte della Regione Lazio: senza la discarica di Roccasecca, un comune di 7500 abitanti, Roma si ritroverebbe con l’immondizia ovunque. E’ il risultato di chi continua a non affrontare mai problemi, cercando soluzioni dell’ultimo momento”. Così i consiglieri della Lega, Laura Cartaginese, componente della Commissione “Urbanistica, politiche abitative e rifiuti”, Daniele Giannini e Pasquale Ciacciarelli.

comunicato stampa