REGIONE LAZIO, GHERA: DALLA GIUNTA 2 MLN DI EURO PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO REGIONALE

“Obiettivo della Giunta è restituire ai cittadini beni pubblici riqualificati e fruibili”.

Riqualificazione del patrimonio regionale attraverso un finanziamento di 2 milioni di euro assegnati a 10 Comuni. A stabilirlo è una delibera di giunta approvata su proposta dell’Assessore alla Tutela del Patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

Già dallo scorso anno l’Amministrazione ha voluto rafforzare il supporto di queste azioni andando a finanziare una serie di nuovi Accordi di collaborazione con varie Amministrazioni comunali nel cui territorio ci sono beni immobili della Regione Lazio da recuperare e valorizzare. I Comuni interessati sono: Guidonia, Tarquinia, Percile, Subiaco, Fiumicino, Maenza, Genazzano, Ponza, Ardea, S. Marinella. Si tratta di fondi destinati sia ad accordi già avviati che a nuovi stipulati.

«La Giunta regionale ha avviato in questi due anni un piano di investimenti legato alla valorizzazione del patrimonio regionale. Lo stiamo facendo attraverso accordi con gli Enti Locali, supportandoli nelle riqualificazioni di beni che in molti casi vengono direttamente assegnati ai Comuni. Il nostro obiettivo è valorizzare i beni pubblici per restituirli ai cittadini nell’ambito di una generale riqualificazione dei territori», dichiara l’assessore al Patrimonio, Fabrizio Ghera.