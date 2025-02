REGIONE LAZIO E SINDACATI: FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA SU RELAZIONI PER LO SVILUPPO, IL WELFARE E IL LAVORO

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato insieme con il segretario regionale della Cgil, Natale Di Cola, il segretario generale regionale della Cisl Lazio, Enrico Coppotelli, e il segretario regionale della Uil, Alberto Civica, un protocollo d’intesa per attivare un sistema di relazioni sindacali innovativo, volto a condividere le rispettive conoscenze dei bisogni emergenti del territorio, dei cittadini, delle associazioni e delle imprese, affinché gli interventi e gli investimenti pubblici siano sempre più efficienti.

L’obiettivo è quello di aprire la strada a un nuovo modello di relazioni che veda la partecipazione attiva delle forze sociali, come soggetti portatori di una nuova progettualità in diversi ambiti.

Le parti condividono l’intento di ridurre le disuguaglianze di qualsiasi genere e tipo e lavorare alla creazione di occupazione stabile e di qualità.

L’accordo prevede, infatti, un continuo e costante coinvolgimento reciproco per definire un modello di partecipazione e interlocuzione su settori strategici e di interesse regionale, come la sanità, le infrastrutture, i fondi del Pnrr, l’agricoltura, le reti di impresa, l’internazionalizzazione, il Giubileo del 2025, la sicurezza sul lavoro, il welfare, la formazione e l’ambiente.

Le interlocuzioni potranno essere attivate attraverso tavoli tematici che affronteranno i diversi interventi specifici, e che coinvolgeranno fin da subito, Cgil, Cisl e Uil per collaborare assieme alla Regione su innovazioni di carattere normativo/legislativo anche per far fronte a crisi produttive/occupazionali territoriali.