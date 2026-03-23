Regione Lazio e Save the Children, Ciacciarelli: ok al protocollo per la tutela dei minori.

La Giunta regionale del Lazio ha provveduto ad approvare lo schema di protocollo di intesa con “Save the Children Italia ETS” ETS” per la realizzazione di iniziative in materia di preparazione e gestione delle emergenze volte alla salvaguardia dei minori.
È prevista a tal fine la predisposizione di moduli formativi ed esercitativi rivolti alle
Organizzazioni di Volontariato.
“ L’approvazione del protocollo di intesa tra la Regione Lazio e “Save the Children Italia ETS” conferma la volontà della Regione Lazio di promuovere nei più giovani la cultura della prevenzione, assicurando così la comprensione di un preciso approccio da assumere in ogni diversa fase dell’emergenza.
A tal fine con il presente protocollo miriamo ad individuare precise aree di collaborazione tra le
Parti interessate ed a realizzare iniziative congiunte in materia di preparazione e gestione delle
emergenze volte alla salvaguardia dei bambini, delle bambine e degli adolescenti.
L’introduzione di moduli formativi ed esercitativi dedicati alla tutela dei minori
rivolti agli operatori del Sistema regionale integrato di Protezione Civile, nonché di
attività di formazione per gli operatori di Save the Children sui temi di Protezione
Civile garantirà, inoltre, il rafforzamento della preparazione dei nostri operatori in tema di salvaguardia dei minori, rendendo così il presente protocollo correttamente funzionale.
Ringrazio il Presidente Rocca e l’intera Giunta per aver compreso l’importanza di questo provvedimento.”
Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio.