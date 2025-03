REGIONE LAZIO E ANCI LAZIO FIRMANO UN PROTOCOLLO D’INTESA PER I PERCORSI VERDI E CICLOPEDONALI

Oggi, Lunedì 17 marzo, alle ore 12, nella biblioteca Altiero Spinelli della Giunta regionale – ingresso da via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il presidente di ANCI Lazio, Daniele Sinibaldi, firmeranno un Protocollo d’Intesa per la creazione di un tavolo di coordinamento per la pianificazione e lo sviluppo di una rete infrastrutturale dedicata ai percorsi verdi e ciclopedonali.Nel corso dell’evento interverranno: l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, e l’assessore al Turismo, all’Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e alla Sostenibilità, Elena Palazzo.

