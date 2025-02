In occasione della ricorrenza dei due anni di Governo, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, terrà mercoledì 19 febbraio, alle ore 12, presso la sala Tevere – via Cristoforo Colombo 212 – una conferenza stampa per illustrare i risultati raggiunti. Il presidente Rocca, in particolare, si concentrerà sui risultati ottenuti in materia di Sanità e presenterà delle importanti novità, con particolare riferimento a liste d’attesa, pronto soccorso e gestione dell’emergenza-urgenza.

