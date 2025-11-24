Regione Lazio, dalla Giunta arrivano 400mila euro per i Comuni che si affacciano su laghi

La giunta regionale, su proposta dell’assessore al Demanio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, ha stanziato 400 mila euro per i Comuni lacuali di Marta (VT), Capodimonte (VT), Castel Gandolfo (RM), Nemi (RM) e Varco Sabino (RI). Il contributo servirà per interventi di miglioramento e valorizzazione della fruizione delle aree del demanio lacuale, al fine di ampliare, migliorare e valorizzare le potenzialità ricettive.

Il contributo riguarda nel dettaglio:

  • Il Comune di Marta (VT) per interventi di manutenzione ricorrente e miglioramento funzionale dello specchio acqueo e delle aree demaniali in particolare nell’area del porto;
  • Il Comune di Capodimonte (VT) per interventi di riqualificazione del camminamento pedonale lacuale nell’area del porto;
  • Il Comune di Castelgandolfo (RM) per lavori di riqualificazione del camminamento pedonale;
  • Il Comune di Nemi (RM) per realizzare di una passerella pedonale e la contestuale messa in sicurezza del litorale balneabile, per le attività necessarie al miglioramento delle condizioni di accesso e utilizzo;
  • Il Comune di Varco Sabino (RI) per l’acquisto di un battello alimentato da motori elettrici e pannelli fotovoltaici (mezzo ad impatto zero) per l’attivazione di un servizio di navigazione 100% ecosostenibile sul Lago del Salto.

«Gli interventi finanziati dalla giunta regionale serviranno a rendere sempre più fruibili e attrattivi i laghi della nostra Regione, contribuendo quindi a valorizzare le potenzialità turistiche e le bellezze del territorio», dichiara l’assessore Ghera.

