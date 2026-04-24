REGIONE LAZIO, DALLA GIUNTA 1 MLN DI EURO PER I COMUNI LACUALI

Assessore Ghera: «Per il 2026 aumentiamo di oltre il 50% la dotazione per i comuni lacuali rispetto al passato».

Un milione di euro a sostegno ai comuni lacuali per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della fruizione dei litorali balneabili per l’annualità 2026. A prevederlo è la delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Tutela del Territorio e Demanio, Fabrizio Ghera, che aumenta l’importo dai 600mila euro stanziati per il 2025. La delibera è stata firmata di concerto con l’assessore allo Sviluppo Economico, Roberta Angelilli, e l’assessore al Turismo e Ambiente, Elena Palazzo.

I Comuni interessati potranno richiedere il contributo per attuare interventi di miglioramento della fruizione dei litorali balneabili per il 2026 al fine di ampliare l’offerta di mete turistiche idonee alla balneazione e per incrementare le potenzialità ricettive delle spiagge lacuali.

La distribuzione delle risorse avverrà a seguito di bando da pubblicarsi sul BURL, a cui le amministrazioni richiedenti potranno partecipare. In relazione alle domande pervenute, i fondi saranno distribuiti con il seguente criterio: 30% in funzione della popolazione residente, come rilevata dall’ultimo censimento ISTAT disponibile; 70% in funzione dell’estensione lineare complessiva degli arenili, di ciascun comune, destinati alla balneazione nell’anno 2025.

«Per il 2026 aumentiamo di oltre il 50% la dotazione per i comuni lacuali rispetto al passato. Si tratta di un importante intervento a tutela e valorizzazione del patrimonio lacuale della nostra Regione che consentirà ai Comuni interessati di poter rendere sempre più fruibili i litorali dei laghi, favorendo l’attrattività turistica e commerciale dei territori», dichiara l’assessore Ghera.