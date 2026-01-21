REGIONE LAZIO: DA GIOVEDÌ 22 OPERATIVE LE PRIME MODIFICHE ALL’UDR 3 “VALLE DEL SACCO”

A seguire verranno introdotte le altre rimodulazioni. Da ieri avviate le audizioni di Astral e Regione con i Comuni dell’Udr 5.

Da giovedì 22 gennaio saranno operative le prime rimodulazioni al servizio di trasporto pubblico regionale richieste dai Comuni ascoltati da Regione Lazio e Astral nell’ambito degli incontri organizzati per l’Unità di Rete 3 “Valle del Sacco” e a seguire verranno inserite le altre richieste concordate nel corso degli incontri con i Comuni delle Udr 5 che sono iniziati da ieri.

Il nuovo servizio di Tpl regionale, introdotto con delibera del 2019, suddivide il territorio in 11 ambiti gestiti da Astral. La riorganizzazione prevista dalle Udr consentirà di coprire territori precedentemente non serviti dal trasporto locale e di migliorare il servizio per i cittadini.

Gli incontri avviati da Astral, su richiesta della Regione Lazio, hanno consentito di raccogliere le osservazioni da parte dei territori con l’obiettivo di rendere ancora più funzionale ed efficace la pianificazione delle corse.

In particolare, il tavolo tecnico fra Astral e operatore di esercizio sta svolgendo un lavoro complesso per rispondere alle esigenze dei Comuni nel rispetto del contratto di servizio. Pertanto, a partire da giovedì 22, si procederà alla rimodulazione di alcune corse, proprio per venire incontro a tutte quelle richieste dei sindaci che hanno ottenuto una positiva verifica di fattibilità da parte dei tecnici di Regione e Astral.

«Stiamo lavorando per migliorare le Unità di Rete, apportando le richieste dei Comuni ad un piano ereditato dalla precedente amministrazione che richiedeva più attenzione verso i territori. Con le prime modifiche che entreranno in vigore da giovedì diamo un segnale ai nostri cittadini che la Regione e Astral sono a disposizione per rendere sempre più efficiente il trasporto pubblico regionale e da domani proseguiranno gli incontri con gli altri Comuni», dichiara l’assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera.

«Il tavolo di lavoro sta raggiungendo risultati importanti grazie alla positiva collaborazione fra Regione, Astral, Comuni e aziende di trasporto. Dopo le riunioni con i sindaci della UdR 3, che hanno permesso di valutare e recepire le prime rimodulazioni del servizio di trasporto pubblico locale, da ieri sono partiti anche gli incontri con i Comuni della UdR 5 ‘Valle dell’Aniene’ per proseguire con le attività di ascolto e di confronto su questo rilevante passaggio verso il nuovo sistema di mobilità collettiva regionale», conclude l’amministratore unico di Astral spa, Giuseppe Simeone.