Regione Lazio – Coronavirus, Ciacciarelli e Laura Corrotti (Lega):” Piu’ fondi per strutture teatrali”

“Ho sottoscritto la proposta di aumentare il budget destinato al comparto della cultura che andrà in commissione nella giornata di domani, per sostenere l’aumento dei fondi stanziati per le strutture di esercizio teatrale auspicando che il fondo basti per tutelare tutte le strutture pubbliche e private presenti sul territorio.

Stiamo vivendo un momento di crisi che coinvolgerà tutti i settori e c’è la necessità di estendere quindi il contributo a più strutture possibili.” Così in una nota il consigliere Lega Regione Lazio e presidente della Commissione Cultura Pasquale Ciacciarelli e Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e membro commissione Cultura.

comunicato stampa

