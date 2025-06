REGIONE LAZIO, CONVEGNO “MUSEO APERTO” PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Si è svolto oggi presso la sede della Regione Lazio il convegno “il Museo aperto. Percorsi e metodologie per l’accessibilità e la partecipazione. Esperienze a confronto”, che ha visto la presenza dell’assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile della Regione Lazio, Simona Renata Baldassarre e dell’assessore all’Inclusione sociale e i Servizi alla persona, Massimiliano Maselli.

Il Convegno, patrocinato dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, ha l’obiettivo di favorire la condivisione di progetti e metodologie all’interno della rete dell’organizzazione museale regionale e lo scambio di informazioni con le Associazioni di persone con disabilità e dei loro caregiver, per sostenere una visione dei musei quali servizi culturali aperti, accessibili e fruibili da tutti.

«Questa Regione si ispira ad una idea di museo aperto, come palestra di partecipazione e cittadinanza, e luogo inclusivo, con una particolare attenzione alle persone con disabilità, che hanno il diritto di essere soggetti attivi nelle nostre comunità, fruendo pienamente dei nostri musei. Abbiamo sostenuto questi interventi, previsti dall’ultimo “Avviso pubblico finalizzato all’assegnazione di contributi a favore dei servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali”, con oltre 3 milioni di euro, ed è fondamentale incontrarci, confrontarci, comprendere lo stato dell’arte e verificare le strategie migliori ad oggi adottate per migliorare sempre di più. Ed era fondamentale farlo con le associazioni e i musei, gli stakeholder che hanno lavorato su tali questioni e che conoscono il mondo delle diverse abilità. Plaudo, dunque, a giornate come questa, fondamentali per rafforzare la partecipazione e costruire sempre più una Regione Lazio all’altezza delle aspettative delle nostre comunità», ha dichiarato l’assessore Simona Baldassarre.

La giornata si è articolata attraverso il confronto tra le esperienze dei Musei e Istituti similari e dei Sistemi museali dell’organizzazione museale regionale (O.M.R.), e 4 workshop, condotti da professionisti museali ed esperti di accessibilità.

Alla realizzazione del convegno, promosso dal Direttore regionale alla Cultura, alle Politiche giovanili e della Famiglia, alle Pari Opportunità, al Servizio civile, Luca Fegatelli, hanno collaborato la Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap e la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, e si è avvalso della organizzazione scientifica dell’area comunicazione e promozione dei servizi culturali di Regione Lazio e di ICOM Italia – Coordinamento regionale Lazio.