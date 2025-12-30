REGIONE LAZIO: CONTRIBUTI AI COMUNI CHE OSPITANO IMPIANTI DI CHIUSURA DEL CICLO DI RIFIUTI

Lo stanziamento prevede 1 milione di euro per il 2026 e 4 milioni per ciascuna annualità 2027 e 2028

Nella manovra di bilancio regionale è stata approvata la possibilità di dare compensazioni economiche ai Comuni che ospitano o sono vicini a discariche (non di rifiuti inerti) e impianti di termovalorizzazione. La ratio della norma, che ha modificato la Legge Regionale nr. 27 del 1998, è quella di contribuire a supportare le comunità che sostengono il peso della chiusura del ciclo dei rifiuti con particolare riferimento a quei territori nei quali insistono le discariche e i termovalorizzatori.

Con la modifica passata in Consiglio Regionale la Regione Lazio ha previsto un sostegno economico per opere pubbliche di interesse locale da destinare al potenziamento della raccolta differenziata per venire in supporto dei Comuni, anche in considerazione degli alti costi previsti per interventi di questo tipo.

«Ne avranno diritto sia i Comuni che ospitano questi impianti, sia quelli limitrofi che hanno una porzione di territorio entro un raggio di 500 metri da questi impianti stessi. Lo stanziamento prevede 1 milione di euro per il 2026 e 4 milioni per ciascuna annualità 2027 e 2028», dichiara l’assessore al Ciclo dei Rifiuti, Fabrizio Ghera.

Attualmente, nella nostra regione i Comuni che ospitano tali impianti sono due: Viterbo e San Vittore nel Lazio (FR). Nella finanziaria regionale è stato anche apportata un’ulteriore modifica alla L.R. 27/1998, a favore dei Comuni e delle società partecipate dai Comuni stesse. La norma prevede di finanziare la realizzazione di impianti pubblici per il trattamento e il recupero dei rifiuti differenziati.