Regione Lazio: Contributi a Fondo Perduto alle PMI Femminili

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Agevolazione a fondo perduto fino a di 100.000 euro, con una percentuale che varia tra il 30% e il 60% dell’importo del progetto.

I fondi sono destinati a progetti di investimento per lo sviluppo di PMI femminili per l’ampliamento, la ristrutturazione o l’ammodernamento e che rientrano nei parametri dimensionali di PMI.

Per imprese femminili si intendono:

  • la lavoratrice autonoma donna;
  • l’impresa individuale la cui titolare è una donna;
  • la società cooperativa, la società di persone o lo studio associato in cui il numero di donne socie o associate rappresenti almeno il 60% dei componenti della compagine sociale;
  • la società di capitale le cui quote di partecipazione siano possedute in misura non inferiore ai due terzi da donne e da imprese femminili e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne.

Il bando sarà pubblicato entro la fine di marzo, con apertura prevista a metà aprile 2026.

La valutazione viene effettuata su alcuni parametri che attribuiscono dei punteggi calcolati sulla base di questi criteri:

  • minore cofinanziamento (range fra 30% e 60%)
  • data di costituzione dell’impresa (premia le imprese giovani)
  • Numero di addetti
  • impresa giovanile (fino a 35 anni)
  • possesso di “Certificazioni di Sostenibilità Ambientale”

Per info chiamare il 351.5999750 oppure scrivere a info.impresa2026@libero.it

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