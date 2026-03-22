Regione Lazio: Contributi a Fondo Perduto alle PMI Femminili

Agevolazione a fondo perduto fino a di 100.000 euro, con una percentuale che varia tra il 30% e il 60% dell’importo del progetto.
I fondi sono destinati a progetti di investimento per lo sviluppo di PMI femminili per l’ampliamento, la ristrutturazione o l’ammodernamento e che rientrano nei parametri dimensionali di PMI.
Per imprese femminili si intendono:
- la lavoratrice autonoma donna;
- l’impresa individuale la cui titolare è una donna;
- la società cooperativa, la società di persone o lo studio associato in cui il numero di donne socie o associate rappresenti almeno il 60% dei componenti della compagine sociale;
- la società di capitale le cui quote di partecipazione siano possedute in misura non inferiore ai due terzi da donne e da imprese femminili e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne.
Il bando sarà pubblicato entro la fine di marzo, con apertura prevista a metà aprile 2026.
La valutazione viene effettuata su alcuni parametri che attribuiscono dei punteggi calcolati sulla base di questi criteri:
- minore cofinanziamento (range fra 30% e 60%)
- data di costituzione dell’impresa (premia le imprese giovani)
- Numero di addetti
- impresa giovanile (fino a 35 anni)
- possesso di “Certificazioni di Sostenibilità Ambientale”
Per info chiamare il 351.5999750 oppure scrivere a info.impresa2026@libero.it