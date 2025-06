REGIONE LAZIO, CONTINUANO CONSULTAZIONI CON VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PER NUOVA PROGRAMMAZIONE DI ATTIVITÀ

Nel corso di questi giorni l’Assessorato Regionale con delega alla Protezione Civile, sta svolgendo una intensa attività di consultazione con i vari gruppi di Protezione Civile presenti sul territorio, per recepire le principali e comuni esigenze di base e poter definire una programmazione delle nuove attività.

«Nella giornata di oggi ho avuto modo di ricevere presso la Giunta Regionale del Lazio il Gruppo di Protezione Civile “The Angels” di Acilia, storica realtà di volontariato attiva dall’ormai lontano 1995 e da sempre protagonista di importanti azioni di prevenzione e di assistenza anche fuori regione», ha dichiarato l’assessore alle Politiche abitative e alla Protezione Civile del Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

«L’obiettivo è appunto quello di recepire, tramite una costante consultazione, le principali istanze, l’indicazione delle principali problematiche da parte di coloro che operano sul campo, in modo da pianificare una attività che sia in grado di soddisfare le esigenze del territorio in sintonia con le modalità operative dei nostri volontari. Ho avuto modo di far conoscere le principali novità che stiamo mettendo in campo, dalla regolamentazione del fondo di solidarietà per i volontari al forte rafforzamento della formazione. Ringrazio il Consigliere Comunale del X municipio e Assessore Comunale di Fiumicino Monica Picca, promotrice dell’evento e complimenti al gruppo “The Angels” per la loro storica prontezza davanti alle emergenze», ha concluso l’assessore Ciacciarelli.