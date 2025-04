REGIONE LAZIO, BALDASSARRE: FONDI AI COMUNI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI DEI GIOVANI

La Regione Lazio ha pubblicato il bando, che gode di una dotazione finanziaria di 200mila euro, per l’istituzione o la gestione dei Consigli comunali dei giovani, rivolto alle ragazze e ai ragazzi della scuola primaria di II grado, alle bambine e ai bambini della scuola primaria.

I Comuni potranno presentare domanda entro il prossimo 15 maggio. Sono previsti fino a 6mila euro per l’istituzione dei Consigli comunali dei giovani, dei ragazzi e dei bambini. Gli enti, invece, potranno richiedere fino a 4mila euro per la gestione degli organi già attivi sul territorio, il cui finanziamento potrà arrivare a 5mila euro nei casi di rinnovo.

A darne notizia è Simona Baldassarre, assessore alle Politiche giovanili e della Famiglia, alla Cultura, alle Pari Opportunità e al Servizio civile della Regione Lazio.

«Educare alla partecipazione è il sale della democrazia. Un impegno fondamentale che assumiamo soprattutto nei riguardi dei giovani, che sono i cittadini del presente, non solo del futuro, che sentono spesso la politica distante. Dovere della politica è accorciare queste distanze, e la Regione Lazio è convintamente impegnata ad abbattere muri e barriere per costruire istituzioni più vicine e rispondenti alle richieste e ai bisogni delle comunità», ha dichiarato l’assessore Simona Baldassarre.

«In questa direzione va il nostro sostegno ai Consigli dei giovani, delle ragazze e dei ragazzi, dei bambini e delle bambine, attraverso un bando per i Comuni, in forma singola o associata, e i Municipi di Roma Capitale, grazie al quale stanziamo 200mila euro complessivi per l’istituzione di nuovi consigli da parte di enti territoriali che ne risultino sprovvisti e per la gestione di quelli già costituiti», ha aggiunto l’assessore Simona Baldassarre.

Le richieste di contributo dovranno essere inoltrate, secondo le istruzioni fornite nel bando, al seguente link:

https://www.regione.lazio.it/cittadini/politiche-giovanili/consigli-giovani-ragazzi-bambini-nuovo-avviso.

A oggi, nel Lazio sono attivi 50 Consigli dei giovani, ragazzi e bambini.