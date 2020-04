Coronavirus – nella foto il personale infermieristico della ASL Roma 1 che da qualche giorno ha avviato un nuovo servizio per effettuare i tamponi ai cittadini in modalità drive-in, senza scendere dalle auto e in completa sicurezza. Grazie a tutte e a tutti! Ricordiamo che chiamata per il tampone viene effettuata dal Sisp previa valutazione della sintomatologia

Correlati